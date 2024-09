Ιράν: Απεργία πείνας από 34 κρατούμενες στη μνήμη της Μάχσα Αμινί

Τριάντα τέσσερις Ιρανές κρατούμενες ξεκίνησαν απεργία πείνας για να «τιμήσουν» τη δεύτερη επέτειο του κινήματος «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία» και τον θάνατο της Μάχσα Αμινί, ανακοίνωσε η Ιρανή κρατούμενη νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί.

Η 22χρονη Αμινί σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, αφού είχε συλληφθεί επειδή φέρεται ότι δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. Ο θάνατός της προκάλεσε διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν και γέννησε το κίνημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία», που συγκλόνισε για μήνες τη χώρα.

Η Μοχαμαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2023, που κρατείται από τον Νοέμβριο του 2021, ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Χ ότι ότι «για ακόμη μια φορά, οι γυναίκες στη φυλακή που κρατούνται για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους στην Εβίν (σ.σ. φυλακή – σωφρονιστικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη) ξεκίνησαν μια απεργία πείνας σε ένδειξη αλληλεγγύης με τον λαό που διαδηλώνει στο Ιράν ενάντια στις καταπιεστικές πολιτικές της κυβέρνησης».

«Σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2024, 34 γυναίκες πολιτικές κρατούμενες ξεκίνησαν απεργία πείνας για να τιμήσουν τη δεύτερη επετείου του κινήματος «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία» και τη δολοφονία της Μάχσα (Ζίνα) Αμινί», δήλωσε η Μοχαμαντί σε έναν λογαριασμό στο Χ που διαχειρίζεται η οικογένειά της.

On the second anniversary of the “Women, Life, Freedom” movement, we reaffirm our commitment to achieving democracy, freedom, and equality and to defeating theocratic despotism. Today, we raise our voices louder and strengthen our resolve.#WomanLifeFreedom ✊🏻🕊️ pic.twitter.com/z9JUgFN0HT

