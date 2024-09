Ντόναλντ Τραμπ: Πυροβολισμοί κοντά σε λέσχη γκολφ στη Φλόριντα – «Είναι ασφαλής» λέει το επιτελείο του

Οι υπεύθυνοι της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνουν ότι ο προεδρικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών είναι ασφαλής και καλά στην υγεία του, μετά από τους πυροβολισμούς που αναφέρθηκε ότι ακούστηκαν στην περιοχή όπου εκείνος βρισκόταν το απόγευμα της Κυριακής στη Φλόριντα.

Το FBI πάντως από την πλευρά του εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει ότι το περιστατικό που προηγήθηκε «φαίνεται πως ήταν απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου Τραμπ».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Τραμπ στην περιοχή της Φλόριντα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η New York Post, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, δύο άτομα αντάλλαξαν πυρά έξω από το Trump International Golf Course το οποίο βρίσκεται στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. «Πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν κινδύνευσε ποτέ», σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο Ντόναλντ Τραμπ έπαιζε γκολφ στο Trump International Golf Club το απόγευμα της Κυριακής, όταν πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών άκουσαν πυροβολισμούς. Σημειώνεται ότι το International Golf Club απέχει περίπου 7 χιλιόμετρα από την έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει, από την πλευρά του, ότι οι πυροβολισμοί δεν ήταν ένας αλλά περισσότεροι.

Σύμφωνα με άλλες αναφορές, ήταν οι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών και της φρουράς του πρώην προέδρου εκείνοι οι οποίοι άνοιξαν πυρ όταν εντόπισαν στην περιοχή έναν ύποπτο ο οποίος οπλοφορούσε.

Ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, υποστήριξε ότι ένα όπλο τύπου AK-47 βρέθηκε παρατημένο σε θάμνους και ότι ένας ύποπτος συνελήφθη.

Ο σερίφης Γουίλιαμ Ντ. Σνάιντερ της κομητείας Μάρτιν της Φλόριντα δήλωσε, σύμφωνα με τους New York Times, ότι οι άνδρες του συνέλαβαν τον οδηγό ενός οχήματος που καταζητούνταν από το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Παλμ Μπιτς σε σχέση με τον πυροβολισμό.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ασφαλής, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή του. Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες αυτήν τη στιγμή», δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Τραμπ, Steven Cheung.

Ο Λευκός Οίκος έδωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει: «Ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό που έλαβε χώρα στο Trump International Golf Course όπου έπαιζε γκολφ ο πρώην πρόεδρος Τραμπ. Με ανακούφιση έμαθαν ότι εκείνος είναι ασφαλής».

«Έχω ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στον πρώην πρόεδρο Τραμπ και στην ιδιοκτησία του στη Φλόριντα και χαίρομαι που εκείνος είναι ασφαλής. Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική», ανέφερε σε ανάρτησή της στα social media η Κάμαλα Χάρις.

Ο ίδιος ο Τραμπ έστειλε την Κυριακή email σε υποστηρικτές του στο οποίο αναφέρει: «Πριν αρχίσουν οι φήμες να καθίστανται ανεξέλεγκτες , ήθελα να ακούσετε πρώτα αυτό: ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ!». ««Τίποτα δεν θα με σταματήσει. ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΩ ΠΟΤΕ!», αναφέρει ο Τραμπ στο εν λογω μήνυμα, υποστηρίζοντας ότι όντως σημειώθηκαν πυροβολισμοί κοντά στην περιοχή όπου εκείνος βρισκόταν.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά από τις 2 το μεσημέρι (ώρα ΗΠΑ).

The Secret Service, in conjunction with the Palm Beach County Sheriff’s Office, is investigating a protective incident involving former President Donald Trump that occurred shortly before 2 p.m. The former president is safe. @pbso will have more details soon. pic.twitter.com/yWNvvKD3IC

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) September 15, 2024