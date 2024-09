ΗΠΑ: Νέα απόπειρα δολοφονίας κατά Τραμπ – Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι είναι ασφαλής και καλά στην υγεία του. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι, Μπάιντεν και Χάρις, δηλώνουν, από την πλευρά τους, «ανακουφισμένοι» και «ευτυχείς» που εκείνος είναι «σώος και αβλαβής», υπογραμμίζοντας ότι «η βία δεν έχει θέση στις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με το FBI ωστόσο, το περιστατικό που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα ΗΠΑ) έξω από το γκολφ κλαμπ του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ήταν όπως φαίνεται μια νέα «απόπειρα δολοφονίας» σε βάρος του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου και νυν προεδρικού υποψηφίου, ή δεύτερη μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δύο μήνες, στις 13 Ιουλίου, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία είχε δεχθεί πυρά κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του στην Πενσιλβάνια με αποτέλεσμα τότε να τραυματιστεί στο αυτί.

Δύο μήνες μετά, οι σφαίρες δεν τον πλησίασαν τόσο όσο την προηγούμενη φορά, αλλά, όπως λέγεται, μάλλον είχαν όντως ως στόχο να τον πλήξουν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο Ντόναλντ Τραμπ έπαιζε γκολφ στο δικής του ιδιοκτησίας «Trump International Golf Club» το μεσημέρι της Κυριακής, όταν -λίγο μετά από τις 2 το μεσημέρι- οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών σήμαναν συναγερμό. Σημειώνεται ότι το «Trump International Golf Club» απέχει περίπου 7 χιλιόμετρα από την έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ασφαλής», διαβεβαίωσαν, από την πρώτη στιγμή, οι υπεύθυνοι της προεκλογικής εκστρατείας του 78χρονου Ρεπουμπλικανού.

Ο ίδιος ο Τραμπ έστειλε μάλιστα την Κυριακή το απόγευμα email σε υποστηρικτές του στο οποίο ανέφερε: «Πριν αρχίσουν οι φήμες να καθίστανται ανεξέλεγκτες , ήθελα να ακούσετε πρώτα αυτό: ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ! […] Τίποτα δεν θα με σταματήσει. ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΩ ΠΟΤΕ!»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ένας πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών ο οποίος βρισκόταν κοντά στον Τραμπ την ώρα που εκείνος έπαιζε γκολφ, εντόπισε μια κάννη τουφεκιού να προεξέχει από την περίφραξη των εγκαταστάσεων του γκολφ κλαμπ.

Μόλις είδε την κάννη, ο εν λόγω πράκτορας σήμανε αμέσως συναγερμό και κινήθηκε προς την πλευρά του ενόπλου ο οποίος τράπηκε σε φυγή. Ο ένοπλος λέγεται ότι βρισκόταν λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από τον Τραμπ όταν άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί.

Οι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών άνοιξαν πυρ προς την πλευρά του ενόπλου ο οποίος τράπηκε σε φυγή όχι πεζή αλλά με κάποιο όχημα. Λίγο αργότερα, εκείνοι βρήκαν κοντά στους θάμνους όπου βρισκόταν αυτός ο ένοπλος, ένα AK-47 με σκοπευτήριο, μια κάμερα τύπου GoPro και δύο σακίδια πλάτης (backpacks).

SHERIFF: The Secret Service agent was able to spot the barrel of a rifle sticking through the fence and immediately engage. pic.twitter.com/aCLNq8qnKc

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 15, 2024