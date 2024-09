Κίνα: Ακύρωση πάνω από 1.600 πτήσεων, καθώς η Σαγκάη βιώνει τον χειρότερο τυφώνα σε 75 έτη

Ο τυφώνας Μπεμπίνκα –ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον– έφθασε και πλήττει τη Σαγκάη σήμερα, Δευτέρα. Πρόκειται για το ισχυρότερο τέτοιο φαινόμενο που πλήττει απευθείας την κινεζική μεγαλούπολη εδώ και πάνω από επτά δεκαετίες.

Με ανέμους ταχύτητας έως και 151 χιλιομέτρων την ώρα στο κεντρικό τμήμα του, ο Μπεμπίνκα έφθασε στην πόλη των περίπου 25 εκατ. κατοίκων περί τις 07.30 (τοπική ώρα· 02.30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

A close call, a large piece of wall on a high rise in #Shanghai, #China falls to the ground as the winds of Typhoon #Bebinca peel it off. #tropicswx #CHNwx #TyphoonBebinca

pic.twitter.com/C4VK19ioNi

— Vortix (@VortixWx) September 16, 2024