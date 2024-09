Ρωσία: 13χρονος επιτέθηκε με σφυρί σε συμμαθητές και δασκάλους του – Τέσσερις τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολείο στο Τσέλιαμπινσκ, στα Ουράλια, από την επίθεση με σφυρί ενός μαθητή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο σχολείο 68 στο Τσέλιαμπινσκ», έγραψε στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξέι Τέκσλερ.

Οπλισμένος με σφυρί «ένας μαθητής επιτέθηκε σε άλλους μαθητές και δασκάλους», προτού συλληφθεί, είπε.

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο κορίτσια και ένα 13χρονο αγόρι και μια δασκάλα, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, ο 13χρονος δράστης έφερε επίσης ένα μαχαίρι και ένα όπλο.

Έρευνα για «σχεδιασμό ανθρωποκτονίας» και «αμέλεια» έχει ξεκινήσει, όπως ανακοίνωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τις μεγάλες έρευνες στη χώρα.

🇷🇺In #Chelyabinsk (#Russia), a 13-year-old #schoolboy attacked his classmates with a #hammer on the morning of September 16. One of the injured girls was hospitalized in serious condition.

— News.Az (@news_az) September 16, 2024