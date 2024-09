Νέα ανάρτηση Μασκ για την Ελλάδα: Διπλάσιοι οι θάνατοι από τις γεννήσεις

Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σχολίασε σε ανάρτησή του ο δισεκατομμυριούχος Ελον Μασκ, γράφοντας συγκεκριμένα ότι «σχεδόν διπλάσιοι άνθρωποι πέθαναν από όσα μωρά γεννήθηκαν στην Ελλάδα».

Ουσιαστικά ο Μασκ σχολιάζει την ανάρτηση άλλου χρήστη του Χ, ο οποίος επικαλούμενος δημοσίευμα γράφει πως ο πληθυσμός της Ελλάδας «θα μειωθεί απότομα έως και κατά 25% μέχρι το 2070, πολύ περισσότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 4%. Το 2022, η Ελλάδα κατέγραψε λιγότερες από 77.000 γεννήσεις, τις χαμηλότερες εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, ενώ οι θάνατοι έφτασαν τις 140.000. Οι οικονομικές προκλήσεις, οι χαμηλοί μισθοί και η υψηλή ανεργία έχουν οδηγήσει πολλούς νέους Ελληνες στο εξωτερικό, επιδεινώνοντας την κρίση».

«Το ποσοστό γονιμότητας στην Ελλάδα είναι πλέον μόλις 1,32 γεννήσεις ανά γυναίκα, οδηγώντας σε γήρανση του πληθυσμού. Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει φορολογικά κίνητρα και μέτρα στήριξης της οικογένειας για να καταπολεμήσει την τάση αυτή, με τους αξιωματούχους να τη χαρακτηρίζουν ως τη “μεγαλύτερη απειλή” της χώρας», συνεχίζει ο χρήστης του οποίου την ανάρτηση αναδημοσίευσε ο δισεκατομμυριούχος.

Wow, almost twice as many people died as there were babies born in Greece https://t.co/DiyfyBmPcT

