Η Ελλάδα στέλνει βοήθεια στην Πορτογαλία για τις πυρκαγιές – Το μήνυμα της Φον ντερ Λάιεν

Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην Πορτογαλία ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στην ανάρτησή της, η αξιωματούχος αναφέρει ότι «η Ε.Ε. στέκεται στο πλευρό της Πορτογαλίας καθώς μάχεται με μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Κινητοποιούμε επειγόντως οκτώ πυροσβεστικά αεροπλάνα μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για να βοηθήσουμε τις τοπικές αρχές».

Στη συνέχεια, η Φον ντερ Λάιεν ευχαριστεί, μεταξύ άλλων χωρών, την Ελλάδα για την «ταχεία αντίδραση».

«Ευχαριστώ τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία για την ταχεία αντίδρασή τους. Αυτή είναι η αλληλεγγύη της Ε.Ε. στα καλύτερά της», γράφει χαρακτηριστικά.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2024