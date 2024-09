Κακοκαιρία στην Κεντρική Ευρώπη: Στους 16 οι νεκροί, τα χειρότερα είναι μπροστά

Αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων της κακοκαιρίας «Μπόρις», που πλήττει την Κεντρική Ευρώπη με ισχυρές βροχές και πλημμύρες. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πολλοί αγνοούνται και οι πληγείσες χώρες, Τσεχία, Πολωνία και Αυστρία φοβούνται ότι τα χειρότερα είναι μπροστά.

Χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Στην Τσεχία, η αστυνομία ανακοίνωσε τον θάνατο μιας γυναίκας που παρασύρθηκε από ρέμα που ξεχείλισε κοντά στην πόλη Μπρουντάλ, όπου εξακολουθούν να αγνοούνται ακόμη επτά άνθρωποι.

To grasp the scale of the flooding in Poland, look at these images.

The first shows the dam and its surroundings about a month ago. The video captured the same dam last night, as it overflowed.

