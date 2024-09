Πυρά Τραμπ κατά Μπάιντεν και Χάρις: Τους αποδίδει ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον του

Επίθεση κατά του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, που ισχυρίστηκε ότι η ρητορική τους εναντίον του είναι αυτή που προκαλεί τις απόπειρες εναντίον του, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Μυστική Υπηρεσία χρειάζεται περισσότερη βοήθεια.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Fox News, o Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Δημοκρατικοί υποκίνησαν τη βία λέγοντας ότι ήταν απειλή για την αμερικανική δημοκρατία. Ο πρώην πρόεδρος, από το Νοέμβριο του 2020 που έχασε τις εκλογές, επιμένει, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020 και του «έκλεψαν τη νίκη». Καθώς οπαδοί του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται, έπειτα και από διακομματική έρευνα στο Κογκρέσο, ότι συμμετείχε σε «πολυμερή συνωμοσία» για να υπονομεύσει τη βούληση των ψηφοφόρων.

“Thank God the President’s OK … One thing I want to make clear, the Secret Service needs more help. I think Congress should respond to their needs. … I think they need some more personnel.”

– Pres. Biden on second Trump assassination attempt pic.twitter.com/FcBU63mx8o

