Boeing: Παγώνει τις προσλήψεις, εξετάζει διαθεσιμότητα για εργαζομένους

Με πάγωμα των προσλήψεων και διαθεσιμότητα μερίδας εργαζομένων της σκοπεύει η Boeing να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει, ενώ είναι σε εξέλιξη η μεγάλη απεργία των εργαζομένων στην εταιρεία.

Η απεργία των εργαζομένων, που έχει παραλύσει την παραγωγή των αεροσκαφών 737 MAX και 777, ξεκίνησε την Παρασκευή. Η Boeing έχει δεχθεί πολύ σοβαρά πλήγματα τα τελευταία χρόνια, λόγω σοβαρών δυστυχημάτων σε αεροσκάφη της που έχουν πλήξει την αξιοπιστία της με σοβαρές συνέπειες και στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις. Η εταιρεία προσέφερε στους 33.000 εργάτες παραγωγής στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον και σε ορισμένα κέντρα ανταλλακτικών αλλού, τετραετή συμφωνία με αυξήσεις τουλάχιστον 25% κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης άμεσης αύξησης μισθών κατά 11%, καθώς και ευνοϊκότερους όρους ασφάλισης. Ωστόσο, το 96% των μελών του συνδικάτου των εργαζομένων απέρριψαν την πρόταση και προχώρησαν σε απεργία.

Boeing says it will furlough workers in the coming weeks to preserve cash during strikes. The company will also freeze hiring, cut non-critical business travel, withdraw from airshows and trade events, pause purchases from suppliers for 737, 767, 777.

