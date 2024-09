Επιχείριση «Ασπίδες»: Το «Sounion» ρυμουλκήθηκε επιτυχώς σε ασφαλή περιοχή

Με επιτυχία και σε ασφαλή περιοχή ρυμουλκήθηκε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο «Sounion» το οποίο επλήγη από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι της Υεμένης τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης «Ασπίδες», το τάνκερ ρυμουλκήθηκε χωρίς να υπάρξει διαρροή πετρελαίου.

«Ενώ οι ιδιωτικοί φορείς ολοκληρώνουν την επιχείρηση, οι “Ασπίδες” θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση. Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης της επιχείρησης διάσωσης είναι το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης και στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων που έχουν δεσμευθεί να αποτρέψουν μια περιβαλλοντική καταστροφή που θα επηρεάσει ολόκληρη την περιοχή», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Οπως αναφέρεται στη συνέχεια, οι «Ασπίδες» θα συνεχίσουν «να συμβάλλουν στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή επιχειρήσεων, στην προστασία της ζωής των ναυτικών και του παγκόσμιου κοινού οφέλους».

Update on MV SOUNION salvage status

Under protection of EUNAVFOR ASPIDES 🇪🇺, MV SOUNION has been successfully towed to a safe area without any oil spill. While private stakeholders complete the salvage operation, ASPIDES will continue to monitor the situation.

The completion of… pic.twitter.com/Tz1mdRWdDZ

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 16, 2024