Βραζιλία: Πέντε αγνοούμενοι μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου

Αγνωστη παραμένει η τύχη πέντε ναυτικών, έπειτα από το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου Concordia, σημαίας Βραζιλίας, στα ανοικτά των ακτών της πολιτείας Περναμπούκο.

Το πλοίο Concordia βυθίστηκε το βράδυ της Κυριακής, περίπου 15 χιλιόμετρα από την ακτή Πόντα ντε Πέντρας στην περιοχή Γκοϊάνα της Βραζιλίας.

Κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης εντοπίστηκαν σώα τέσσερα μέλη του πληρώματος και αναζητούνται άλλα πέντε, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του βραζιλιάνικου Πολεμικού Ναυτικού.

🚨 O navio de carga Concórdia naufragou a caminho de Fernando de Noronha, na noite do domingo (15). Segundo o dono da embarcação, Antônio Gonçalves, o navio afundou nas proximidades da Ilha de Itamaracá, no Grande Recife. A tripulação era formada por nove pessoas e as primeiras… pic.twitter.com/0aUcH02cLc

— Jornal do X (@JornaldoX) September 16, 2024