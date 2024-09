Η Μυστική Υπηρεσία «δεν ερεύνησε ποτέ την περίμετρο του γηπέδου» – Νέα στοιχεία για την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ

Η Μυστική Υπηρεσία δεν ερεύνησε την περίμετρο του γηπέδου γκολφ, στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του – μία αναγνώριση που προκαλεί νέο κύκλο επικρίσεων στην –ήδη βαλλόμενη– υπηρεσία, δύο μήνες έπειτα από ένα ανάλογο επεισόδιο στην Πενσιλβάνια.

Η εξέλιξη αυτή έχει εγείρει στις Ηνωμένες Πολιτείες περαιτέρω ερωτήματα για το αν η Μυστική Υπηρεσία έχει τους πόρους και την ικανότητα να εκτελεί τα καθήκοντά της επαρκώς, σε καιρούς έξαρσης βίας.

Ενώ ο υπηρεσιακός διευθυντής της υπηρεσίας, Ρόναλντ Ρόου, έδωσε τα εύσημα σε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας που έδρασε γρήγορα και απέτρεψε οποιοδήποτε πλήγμα κατά του Τραμπ την Κυριακή, το FBI δήλωσε ότι τα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο του ενόπλου έδειξαν ότι πέρασε σχεδόν 12 ώρες κοντά στο γήπεδο προτού τον εντοπίσουν και ανοίξουν πυρ εναντίον του οι πράκτορες του τέως προέδρου που έπαιζε γκολφ.

Στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, το απόγευμα της Δευτέρας, ο Ρόου ανέφερε πως «ο πρόεδρος δεν έπρεπε καν να πάει εκεί». Το επίσημο πρόγραμμα του Ρεπουμπλικανού προεδρικού υποψηφίου δεν περιελάμβανε επίσκεψη στο γήπεδο, τόνισε ο Ρόου, χωρίς πάντως να διευκρινίσει αν αυτό σήμαινε πως οι πράκτορες δεν είχαν τον χρόνο να ελέγξουν εξονυχιστικά το γήπεδο – παρότι είναι γνωστό πως τις Κυριακές ο Τραμπ παίζει γκολφ σε ένα από τα γήπεδά του στη Φλόριντα.

Ο Ρόου επαίνεσε τους πράκτορές του που διέκριναν την κάννη ενός όπλου να ξεπροβάλλει μέσα από τους θάμνους της λέσχης γκολφ, πυροβολώντας τον Ράιαν Ρουθ προτού προλάβει να δημιουργήσει πρόβλημα.

Οι μέθοδοι της Μυστικής Υπηρεσίας «ήταν αποτελεσματικές» επισήμανε ο Ρόου, επικαλούμενος την έγκαιρη αναγνώριση της απειλής, την άμεση απομάκρυνση του Τραμπ και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας – μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών.

Ωστόσο, παρά τον καθησυχαστικό τόνο του Ρόου, μετά το επεισόδιο της Κυριακής, πολιτικοί, αστυνομικοί αξιωματούχοι και πρώην άνθρωποι της Μυστικής Υπηρεσίας θέτουν εκ νέου στη δημόσια συζήτηση το κατά πόσο η υπηρεσία εξακολουθεί να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στην αποστολή της, προστατεύοντας νυν και πρώην προέδρους και τις οικογένειές τους.

«Ανησυχώ πολύ για τις αναφορές ότι ο ύποπτος φέρεται να βρισκόταν στους θάμνους επί 11 ώρες», δήλωσε η Μπεθ Σελεστίνι, επί σειρά ετών πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που βρισκόταν στην προστασία του Ομπάμα πριν συνταξιοδοτηθεί το 2021. «Η Μυστική Υπηρεσία έχει πρωτόκολλα, τα οποία αν εφαρμόζονταν, ο ύποπτος αυτός θα έπρεπε να είχε εντοπιστεί πριν από το περιστατικό».

Ο υποψήφιος πρόεδρος έπλεξε το εγκώμιο στους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, περιγράφοντας το πώς βίωσε εκείνος την όλη περιπέτεια.

«Επαιζα γκολφ με μερικούς φίλους μου, ήταν Κυριακή πρωί και ήταν πολύ ήσυχα, πολύ όμορφος καιρός, όλα ήταν όμορφα, ήταν ένα ωραίο μέρος για να βρίσκεσαι. Και ξαφνικά ακούσαμε πυροβολισμούς, υποθέτω μάλλον τέσσερις ή πέντε, και ακούγονταν σαν σφαίρες».

«Αλλά τι ξέρω εγώ γι’ αυτό; Ωστόσο, η Μυστική Υπηρεσία αναγνώρισε αμέσως πως επρόκειτο για σφαίρες, με άρπαξαν, και νομίζω μαζί άλλον έναν, τον Στιβ, έναν καλό μου φίλο».

