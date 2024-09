Ρεκόρ υπεραιωνόβιων στην Ιαπωνία

Ο αριθμός των ανθρώπων στην Ιαπωνία που είναι άνω των 100 ετών σημείωσε ρεκόρ ξεπερνώντας τους 95.000 με σχεδόν το 90% να είναι γυναίκες, όπως προέκυψε σήμερα από κυβερνητικά στοιχεία.

Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν περαιτέρω την εξελισσόμενη δημογραφική κρίση που πλήττει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως καθώς ο πληθυσμός της γηράσκει και συρρικνώνεται.

Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στην Ιαπωνία ζούσαν 95.119 εκατοντάχρονοι, δηλαδή κατά 2.980 περισσότεροι από χρόνο σε χρόνο, με 83.958 από αυτούς να είναι γυναίκες και 11.161 άνδρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.

Την Κυριακή, δεδομένα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών έδειξαν ότι περίπου 36,25 εκατομμύρια πολίτες της Ιαπωνίας είναι 65 ετών και άνω το 2024, αντιπροσωπεύουν το 29,3% του πληθυσμού, επίπεδο που αποτελεί νέο ρεκόρ.

Με αυτό το ποσοστό, η Ιαπωνία κατατάσσεται στην κορυφή της λίστας 200 χωρών και περιοχών ως προς τη γήρανση του πληθυσμού, ακολουθούμενη από τη Μαρτινίκα (25,3%), το Πουέρτο Ρίκο (24,7%) και την Ιταλία (24,6%), σημείωσε το υπουργείο χθες.

Η Ιαπωνία είναι επί του παρόντος η χώρα με τον γηραιότερο εν ζωή άνθρωπο παγκοσμίως, την Τομίκο Ιτούκα, η οποία γεννήθηκε στις 23 Μαΐου το 1908 και είναι 116 ετών, σύμφωνα με το Gerontology Research Group που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Η προηγούμενη κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ ήταν η Μαρία Μπράνιας Μορέρα, η οποία πέθανε τον περασμένο μήνα στην Ισπανία σε ηλικία 117 ετών.

Η Ιτούκα ζει σε οίκο ευγηρίας της Ασίγια, στη νομαρχία Χιόγκο της δυτικής Ιαπωνίας, ανακοίνωσε το υπουργείο.

We were delighted to present Tomiko Itooka with her certificate for being the oldest living person earlier today.

She’s 116 years and 116 days old. pic.twitter.com/v7nFw6Ftm3

— Guinness World Records (@GWR) September 16, 2024