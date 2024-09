Πορτογαλία: Νεκροί και τραυματίες από τις πυρκαγιές που μαίνονται μέρες

Επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα στις πυρκαγιές που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες στην κεντρική και βόρεια Πορτογαλία. Οι τρεις ήταν πυροσβέστες και σκοτώθηκαν όταν παγιδεύτηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Περισσότεροι από 40 έχουν τραυματιστεί ενώ οι αρχές εκκένωσαν κι άλλα χωριά στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Lusa.

Videos coming out of Portugal with 40 districts reporting wild fires makes me sad..especially when the news is reporting it’s been caused by careless people. I’ve been thinking for days about my friends and everyone who is experiencing this terrible time❤️‍🩹#Portugal pic.twitter.com/dksFg5uz8x

