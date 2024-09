Λίβανος: Εξερράγησαν οι βομβητές μελών της Χεζμπολάχ – 8 νεκροί, 2.750 τραυματίες, μεταξύ αυτών ο Ιρανός πρέσβης

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 2.750 άνθρωποι (οι 200 σοβαρά), συμπεριλαμβανομένων μαχητών της Χεζμπολάχ και γιατρών, τραυματίστηκαν την Τρίτη όταν οι βομβητές (pagers) που χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν εξερράγησαν σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η έκρηξη των βομβητών ήταν η «μεγαλύτερη παραβίαση ασφαλείας» που είχε υποστεί η ομάδα σε σχεδόν ένα χρόνο πολέμου με το Ισραήλ. Ο πρεσβευτής του Ιράν στον Λίβανο, Μοτζτάμπα Αμανί, τραυματίστηκε επίσης, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «ένας μεγάλος αριθμός» μελών της φιλοϊρανικής οργάνωσης τραυματίστηκαν από έκρηξη των βομβητών τους σε πολλά προπύργια της οργάνωσης στον Λίβανο.

Σε μία νεότερη εξέλιξη, έγινε γνωστό ότι από τις εκρήξεις έχασε τη ζωή του ο γιος βουλευτή της Χεζμπολάχ.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν δύο μαχητές της και ένα κορίτσι, χωρίς να κατηγορήσει ευθέως το Ισραήλ ότι βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια των εκρήξεων.

Αργά το απόγευμα, η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ, λέγοντας ότι θα λάβει τη «δίκαιη τιμωρία του».

Το Al Jazeera, από τη Βηρυτό, μετέδωσε ότι ήταν μια «μείζονα εξέλιξη» στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, επισημαίνοντας ότι οι συσκευές παραβιάστηκαν σε μια συντονισμένη προσπάθεια.

«Πρόκειται για μια μεγάλη παραβίαση ασφαλείας. Η συσκευή επικοινωνίας της Χεζμπολάχ έχει παραβιαστεί. Εχουμε δει φωτογραφίες από όλο τον Λίβανο με άνδρες που κείτονται στο πάτωμα τραυματισμένοι και αιμορραγούν. Εχουμε δει αναφορές για νοσοκομεία που ζητούν αίμα», είπε πηγή της Χεζμπολάχ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα κάλεσε τους μαχητές του πριν από λίγους μήνες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν smartphones επειδή το Ισραήλ έχει την τεχνολογία για να διεισδύσει σε αυτές τις συσκευές.

Ο στρατιωτικός αναλυτής, Ελάια Μανιέρ, είπε στο Al Jazeera ότι η Χεζμπολάχ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε βομβητές για να εμποδίσει το Ισραήλ να υποκλέψει τις επικοινωνίες της και υπέθεσε ότι οι συσκευές θα πρέπει να είχαν παραβιαστεί πριν διανεμηθούν στα μέλη της Χεζμπολάχ.

«Αυτό δεν είναι ένα νέο σύστημα. Εχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, έτσι σε αυτή την περίπτωση υπήρξε εμπλοκή τρίτου μέρους για να επιτραπεί η πρόσβαση για την εξ αποστάσεως ενεργοποίηση των εκρήξεων», είπε και πρόσθεσε: «Αυτές οι εκρήξεις είναι αρκετά ισχυρές ώστε να πλήξουν την ψυχολογία της Χεζμπολάχ».

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με τις εκρήξεις.

Δημοσιογράφος του Reuters είδε ασθενοφόρα να σπεύδουν στα νότια προάστια της Βηρυτού εν μέσω εκτεταμένου πανικού. Οι κάτοικοι είπαν ότι οι εκρήξεις σημειώνονταν επί 30 λεπτά.

Η πηγή ασφαλείας πρόσθεσε ότι συσκευές εκρήγνυνται επίσης στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Τοπικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς μετέφεραν πλάνα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που έδειχνε μια μικρή συσκευή χειρός τοποθετημένη δίπλα σε ένα ταμείο παντοπωλείου να εκρήγνυται ξαφνικά.

