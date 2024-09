Ισραήλ: Μήνυμα για «πλήρη πόλεμο» στη Χεζμπολάχ μετά από 18 χρόνια

Επειτα από σχεδόν 350 ημέρες πολέμου, το ερώτημα που κυριαρχεί πια στις διεθνείς αναλύσεις δεν έχει να κάνει με την εκεχειρία στη Γάζα ή την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων αλλά με το εάν ο πόλεμος πρόκειται να επεκταθεί τώρα βορειότερα «αγκαλιάζοντας» και τον Λίβανο.

Οι βομβητές (ασύρματες συσκευές επικοινωνίας) που είχαν πάνω τους χιλιάδες μέλη της Χεζμπολάχ εξερράγησαν σήμερα στον Λίβανο, σχεδόν ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον εννέα άτομα και να τραυματιστούν σχεδόν τρεις χιλιάδες. «Πρώτα υπερθερμάνθηκαν και έπειτα εξερράγησαν», δηλώνουν αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ στο Al Jazeera, κατηγορώντας το Ισραήλ για αυτήν τη –σχεδόν κινηματογραφική– επίθεση, η οποία ωστόσο γεννά πολύ πρακτικά ερωτήματα και εντυπωσιάζει καθώς δεν είναι προς το παρόν σαφές το πώς έγινε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι βομβητές που ανεφλέγησαν δεν ήταν παλαιάς τεχνολογίας αλλά, αντιθέτως, συσκευές που είχε παραλάβει η λιβανέζικη οργάνωση πρόσφατα. Τι ακριβώς έγινε και ξαφνικά εξερράγησαν όλες αυτές οι συσκευές ταυτόχρονα; Μιλάμε για κάποια επιχείρηση ηλεκτρονικού πολέμου ή μήπως για δολιοφθορά στη γραμμή παραγωγής και παράδοσης των εν λόγω συσκευών;

Local media in Lebanon have reported that dozens of Lebanese Resistance were injured as a result of an explosion of pager devices held by #Hezbollah Resistance fighters in Dahieh, south #Beirut. pic.twitter.com/mTLJJTliBk

