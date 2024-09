Καλιφόρνια: Ο κυβερνήτης υπέγραψε νομοθεσία για την προστασία των ηθοποιών από την ΑΙ

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, υπέγραψε νομοθεσία η οποία έχει στόχο την προστασία των ηθοποιών και των καλλιτεχνών του Χόλιγουντ από μη εξουσιοδοτημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει ψηφιακούς κλώνους τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η νέα αυτή νομοθεσία εγκρίνεται σε μια περίοδο που η πολιτεία της Καλιφόρνια προσπαθεί να ρυθμίσει τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, η οποία επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την καθημερινή ζωή των Αμερικανών, αλλά δεν καλύπτεται παρά ελάχιστα από το νομικό πλαίσιο. Επίσης, ο κυβερνήτης Νιούσομ κάνει προσπάθεια να προστατέψει τους εργαζόμενους από τους πιθανούς κινδύνους της ΑΙ, η οποία εξελίσσεται με τεράστιες ταχύτητες.

Σε δήλωσή του, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια επισήμανε ότι «συνεχίζουμε να κινούμαστε σε αχαρτογράφητες περιοχές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά μέσα μεταμορφώνουν τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, αλλά μέλημά μας είναι πάντα να προστατευθούν οι εργαζόμενοι. Αυτή η νομοθεσία διασφαλίζει ότι η βιομηχανία μπορεί να συνεχίσει να ευδοκιμεί, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία των εργαζομένων, θέτοντας όρους για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εικόνα τους».

California Gov. Gavin Newsom has signed legislation backed by SAG-AFTRA that regulates the use of AI replicas of performers. pic.twitter.com/oX6D34SwW7

Ο Γκάβιν Νιούσομ, έχοντας εμπνευστεί από τη μεγάλη απεργία των ηθοποιών του Χόλιγουντ το 2023 εξαιτίας των πολύ χαμηλών μισθών, αλλά και για τις ανησυχίες ότι τα στούντιο θα χρησιμοποιούσαν τεχνολογία AI για να αντικαταστήσουν τους εργαζομένους, με τον νόμο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να αποχωρήσουν από τα ισχύοντα συμβόλαια, εάν η χρήση ασαφούς γλώσσας μπορεί να επιτρέψει στα στούντιο να χρησιμοποιούν ελεύθερα την τεχνητή νοημοσύνη και να κλωνοποιήσουν ψηφιακά τη φωνή ή την εικόνα τους. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ το 2025 και έχει την υποστήριξη της Εργατικής Ομοσπονδίας της Καλιφόρνια και του συνδικάτου των Αμερικανών καλλιτεχνών Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists ή SAG-AFTRA.

Ο άλλος νόμος που υπογράφηκε από τον κυβερνήτη Νιούσομ αποτρέπει την ψηφιακή κλωνοποίηση νεκρών ηθοποιών ή άλλων καλλιτεχνών για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την άδεια των κληρονόμων τους. Σύμφωνα με τους υπέρμαχους του νόμου αυτού, είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό της πρακτικής αυτής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η περίπτωση εταιρείας που παρήγαγε μια ψεύτικη ωριαία κωμωδία που δημιουργήθηκε από AI, αναδημιουργώντας το στυλ και το υλικό του κωμικού Τζορτζ Κάρλιν χωρίς τη συγκατάθεση των κληρονόμων του.

California’s two big bills on #AI-IP protections are now law. One gives actors more contractual protections over their digital likeness, other will protect dead people’s likeness. https://t.co/r4xXXOne04

— Titus Wu (@tituswu100) September 17, 2024