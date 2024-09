Πυρκαγιά σε περιφέρεια της Ρωσίας εν μέσω «μαζικής» επιδρομής της Ουκρανίας με ντρόουν

Συντρίμμια ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος το οποίο καταρρίφθηκε προκάλεσαν πυρκαγιά στην μικρή πόλη Ταρόπετς, στην περιφέρεια Τβερ της Ρωσίας, αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν σε εσπευσμένη απομάκρυνση περίοικων, ανακοίνωσε περιφερειάρχης στην περιοχή, βορειοδυτικά της Μόσχας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη.

Δεν είναι σαφές τι πήρε φωτιά. Ο Ιγκόρ Ρουντένια, ο περιφερειάρχης, διαβεβαίωσε μέσω Telegram ότι η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο» και πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν την πυρκαγιά. Πρόσθεσε πως η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα συνέχιζε να απωθεί ουκρανική «μαζική επίθεση με ντρόουν» στην πόλη.

🚨🇷🇺BREAKING: DRONE ATTACK ON MILITARY UNIT IN RUSSIA CAUSES EXPLOSIONS

Six UAVs targeted a military unit in Toropets, Tver region, with three drones shot down by air defense, while the remaining drones reached their target.

The attack led to a significant fire and explosions…

