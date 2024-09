Ισραήλ – Χεζμπολάχ: Τα «απόνερα» μιας επίθεσης χωρίς προηγούμενο

Ο φόβος πως το Ισραήλ θα μπορούσε να ανοίξει δεύτερο μέτωπο ευρείας κλίμακας, εκτός από το υπάρχον εναντίον της Χαμάς στη Γάζα και κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αυξάνεται μετά την πρωτοφανή επίθεση – σαμποτάζ κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης.

Το υπολογισμένο και ευρύ χτύπημα, που σύμφωνα με αναλυτές «αποκαθιστά» εν μέρει το τραυματισμενο κύρος της Μοσάντ από την 7η Οκτωβρίου, συνιστά αναμφίβολα μεγάλο πλήγμα – το σφοδρότερο των τελευταίων δεκαετιών – για τη Χεζμπολάχ.

Η επίθεση στόχευσε σε πολλά επίπεδα «σε ηθικό, αλλά και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού», όπως υπογραμμίζει ο Πολ Ανταμς σε ανάλυσή του στο BBC. Τη χαρακτηρίζει δε «τρομακτική» και ως προς το εύρος της.

🚨 BREAKING! Hundreds of civilians have been injured due to the detonation of numerous communication devices (pagers) carried by Hezbullah members in #Lebanon, possibly caused by an Israeli malware attack. pic.twitter.com/dobExgwdoT

— DOAM (@doamuslims) September 17, 2024