Πορτογαλία: Ανιση μάχη με τις φλόγες – Ενισχύσεις αναμένονται από Ισπανία και Μαρόκο

Με αμείωτη ένταση μεγάλες πυρκαγιές καταστρέφουν τεράστιες εκτάσεις στην κεντρική και τη βόρεια Πορτογαλία. Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, 42 εστίες παραμένουν ενεργές, φέρνοντας στα όριά τους τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ σήμερα αναμένεται να φτάσουν ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο.

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της πύρινης λαίλαπας στις περιφέρειες Αβέιρο και Βισέου, ενώ δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί και εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικών και θαμνωδών εκτάσεων έχουν καεί. Μεταξύ των νεκρών, τρεις πυροσβέστες έχασαν χθες τη ζωή τους όταν παγιδεύτηκαν από τις φλόγες κοντά στην Τάμπουα. Οι υπόλοιποι νεκροί είναι ένας 28χρονος Βραζιλιάνος που εργαζόταν σε δασική εταιρεία, δύο άνθρωποι που υπέστησαν καρδιακή προσβολή και ένας εθελοντής πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του την Κυριακή ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία στο περιθώριο επιχείρησης. Οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 50.

Για την κατάσβεσή τους έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 5.000 πυροσβέστες. Η πορτογαλική κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση αντιμετώπισης καταστροφών σε όλους τους δήμους που πλήττονται από τις πυρκαγιές, καθεστώς που επιτρέπει στο προσωπικό της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας να έχει πρόσβαση σε ατομικές ιδιοκτησίες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πορτογαλικής Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, Ντουάρτε Κόστα, ειδική ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, που απαρτίζεται από 230 μέλη προσωπικού του ισπανικού στρατού, θα αναπτυχθεί στην περιοχή Βισέου, στην κεντρική Πορτογαλία, όπου τεράστιες πυρκαγιές προκαλούν «μεγάλη ανησυχία αυτήν τη στιγμή».

Το Μαρόκο αποστέλλει έως και 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία θα φτάσουν επίσης σήμερα.

Βοήθεια στέλνουν στην Πορτογαλία και άλλες χώρες στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης: η Γαλλία ανακοίνωσε την αποστολή δύο επιπλέον πυροσβεστικών αεροπλάνων μετά τα δύο που είχε ήδη αποστείλει στην Πορτογαλία, όπως έκαναν και η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα.

