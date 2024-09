ΗΠΑ: Συνάντηση του Τζέφρι Πάιατ με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα και νυν υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Ενέργεια, Τζέφρι Πάιατ, είχε συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στο πλαίσιο της έκθεσης/διάσκεψης Gastech που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Χιούστον των ΗΠΑ.

Today at #Gastech, covered much ground with Türkiye Energy Minister Bayraktar. Working with 🇹🇷on essential support for Ukraine, strategic partnership on Iraq, and energy transition. pic.twitter.com/bxk8cAbZO0

— Assistant Secretary Geoffrey Pyatt (@AsstSecENR) September 17, 2024