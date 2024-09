Λίβανος: Νέες εκρήξεις σε ασύρματους της Χεζμπολάχ – Εννέα νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες

Συσκευές επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από την οργάνωση της Χεζμπολάχ εξερράγησαν σε πολλές περιοχές του νότιου Λιβάνου και στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού. Πηγή που επικαλείται το Reuters, αναφέρει ότι πρόκειται για εκρήξεις φορητών ασυρμάτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν, από τις τελευταίες εκρήξεις συσκευών. Παράλληλα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες μέχρι αυτή την ώρα ξεπερνούν τους 300. Πολλοί από τους τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα στο στομάχι και στα χέρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κρατικό πρακτορείο του Λιβάνου έκανε λόγο και για εκρήξεις σε ηλιακά πάνελ σπιτιών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από τις εκρήξεις αυτές φέρεται να έχει τραυματιστεί ένα κορίτσι. Εικόνες από «ανατιναγμένα» ηλιακά πάνελ, συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλες συσκευές κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, δεν είναι σαφές αν ανατινάχτηκαν ή αν ήταν κοντά σε ασύρματους που εξερράγησαν.

Ο λιβανέζικος στρατός κάλεσε τον κόσμο να μη συγκεντρώνεται σε περιοχές όπου σημειώνονται εκρήξεις καθώς ιατρικές ομάδες προσπαθούν να μετακινούνται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Περισσότερα από 30 ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στα νότια και ανατολικά του Λιβάνου, ανέφερε ο λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός. Ακόμα 50 ασθενοφόρα έχουν τεθεί σε επιφυλακή για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις.

Οι φορητοί ασύρματοι αγοράστηκαν από τη Χεζμπολάχ πριν από περίπου πέντε μήνες, χρονικό διάστημα παρόμοιο με την αγορά των βομβητών που εξερράγησαν χθες. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, οι ασύρματοι φέρονται να παγιδεύτηκαν εκ των προτέρων από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και στη συνέχεια παραδόθηκαν στη Χεζμπολάχ ως μέρος του συστήματος επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης της οργάνωσης, το οποίο υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια ενός πολέμου με το Ισραήλ.

Δύο πηγές δήλωσαν επίσης στο Axios ότι ο στόχος του Ισραήλ στο δεύτερο κύμα επιθέσεων είναι να ενισχύσει την παράνοια και τον φόβο στις τάξεις της Χεζμπολάχ, σε μια προσπάθεια να πιέσει την ηγεσία της οργάνωσης να αλλάξει την πολιτική της όσον αφορά τη σύγκρουση με το Ισραήλ.

Lebanese media reports that several pagers exploded during the funerals of Hezbollah fighters killed in explosions in Beirut yesterday. pic.twitter.com/G6SbqG4rMK

— NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2024