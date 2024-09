Τσεχία: Πάνω από 35 τραυματίες από σύγκρουση τρένων στην Πράγα

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι ελαφρά, όταν δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στην Πράγα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας σιδηροδρομικών υποδομών στην Τσεχία «Správa železnic», Ντούσαν Γκαβέντα, «αμαξοστοιχία παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο τρένο» προκαλώντας το ατύχημα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Πράγα ανέφεραν ότι προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε 35 τραυματίες, υπογραμμίζοντας πως «δεν κινδύνευσε η ζωή κανενός». Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τραυματισμοί αφορούσαν «μώλωπες και εκδορές», ενώ καταγράφηκαν επίσης ορισμένα κατάγματα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της τσεχικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε περίπου 200 ανθρώπους από το σημείο του ατυχήματος.

