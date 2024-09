Τι γυρεύει ο Ορμπαν στην Αφρική

Εντονα ανταγωνιστική, σκιώδης αλλά και ευεπίφορη σε ανατροπές, η πολυσυλλεκτική «κούρσα» για την Αφρική, που εκτυλίσσεται εδώ και χρόνια με τη συμμετοχή επιφανών «δρομέων» από το εξωτερικό, μόλις απέκτησε έναν νέο «διεκδικητή» στο πρόσωπο του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπαν.

Η Βουδαπέστη ετοιμάζεται να στείλει περίπου 200 στρατιώτες στο Τσαντ, με την αποστολή να συμβάλουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας από τη μία πλευρά και στον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη από την άλλη, όπως αναφέρεται επισήμως. Η ουγγρική κυβέρνηση θα ήθελε, στο ίδιο πλαίσιο, να στείλει παράλληλα στο Τσαντ και τα 14 εκατ. ευρώ που είναι η συνεισφορά της στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη (European Peace Facility-EPF).

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν υποδέχθηκε στη Βουδαπέστη τον πρόεδρο του Τσαντ, Μαχαμάτ Ιντρίς Ντεμπί Ιτνο. «Η μετανάστευση από την Αφρική στην Ευρώπη δεν μπορεί να σταματήσει χωρίς τη συνδρομή των χωρών της περιοχής του Σαχέλ», ανέφερε ο Ορμπαν σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας την αξία αυτής της –επιρρεπούς σε πραξικοπήματα, εάν κρίνουμε από τις εξελίξεις των τελευταίων ετών– λωρίδας γης που διατρέχει οριζόντια την αφρικανική ήπειρο, από την Ερυθραία στα ανατολικά ως τη Μαυριτανία στα δυτικά, νοτίως της Αιγύπτου και της Λιβύης.

It is my pleasure to welcome President @GmahamatIdi in Hungary. The Republic of #Chad is a key country in the fight against illegal #migration. Migration from Africa to Europe cannot be stopped without the countries of the #Sahel region. That is why #Hungary is building a… pic.twitter.com/GFPDngQBZb

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 8, 2024