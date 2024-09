Λίβανος: Το δόγμα του Ισραήλ στην πολεμική «σκακιέρα» με τη Χεζμπολάχ

Εικόνες χάους εκτυλίχθηκαν σήμερα στους δρόμους της Βηρυτού και άλλων περιοχών του Λιβάνου καθώς ένα δεύτερο κύμα εκρήξεων σε συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 20 και τον τραυματισμό άνω των 450 ανθρώπων.

Εν αντιθέσει με τις χθεσινές επιθέσεις που αφορούσαν εκρήξεις σε βομβητές, σήμερα, εξερράγησαν φορητοί ασύρματοι μελών της λιβανέζικης οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί από τους τραυματίες φέρουν τραύματα στο πρόσωπο, το στομάχι και τα χέρια.

Lebanese media reports that several pagers exploded during the funerals of Hezbollah fighters killed in explosions in Beirut yesterday. pic.twitter.com/G6SbqG4rMK

Το κρατικό πρακτορείο του Λιβάνου έκανε λόγο και για εκρήξεις σε ηλιακά πάνελ σπιτιών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από τις εκρήξεις αυτές φέρεται να έχει τραυματιστεί ένα κορίτσι. Εικόνες από κατεστραμμένα ηλιακά πάνελ, συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλες συσκευές κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, δεν είναι σαφές αν ανατινάχτηκαν ή αν ήταν κοντά σε ασύρματους που εξερράγησαν.

Στο παρακάτω βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που ξεκινούν οι εκρήξεις στις συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ. Σε διάφορες γειτονιές της Βηρυτού φαίνονται να υψώνονται σχεδόν ταυτόχρονα καπνοί από τις εκρήξεις.

Timelapse Footage from over Beirut this morning, shows the moments that Two-Way Radios utilized by Hezbollah Fighters began to Explode, caused multiple Fires across the City. pic.twitter.com/HzofIgUAxd

— OSINTdefender (@sentdefender) September 18, 2024