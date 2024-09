Ιταλία: Υπερχείλιση ποταμού στην Εμίλια Ρομάνια – Νεκρός ένας πυροσβέστης στην Απουλία

Σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών, βρίσκεται η περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια της βόρειας Ιταλίας.

Στην περιοχή σημειώνονται συνεχείς βροχοπτώσεις, η ένταση των οποίων αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται από αύριο το απόγευμα. Νωρίτερα, ο ποταμός Τραμάτσο έσπασε τα φράγματα στη Μοντιλιάνα, έξω από την πόλη Φορλί. Πολλές οικογένειες μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή, σε γυμναστήριο δημοτικού σχολείου. Τα νερά των ποταμών έχουν αποκτήσει ορμή από την οροσειρά των Απενίνων και κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν όλα τα σπίτια του χωριού.

Scenes of #flooding in Modigliana in the Emilia-Romagna region of NE Italy this evening. Was only in May last year the town saw severe flooding. This, along with the central European floods earlier in the week, surely ringing alarm bells? pic.twitter.com/LN01dqiS2W

— Nick’s Weather Eye (@NickJF75) September 18, 2024