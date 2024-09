Χεζμπολάχ: «Κήρυξη πολέμου» οι επιθέσεις του Ισραήλ – Live όλες οι εξελίξεις

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχη την Πέμπτη στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Το ισραηλινό N12 News ανέφερε ότι ο ένας από αυτούς σκοτώθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και ο άλλος από αντιαρματικό πύραυλο που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ από τα λιβανέζικα σύνορα.

Two Israeli soldiers were killed and several others were wounded in Hezbollah missile and drone attacks on northern Israel today, the IDF announces.



The slain soldiers are named as:



Maj. (res.) Nael Fwarsy, 43, a logistics company commander in the 300th "Baram" Regional… pic.twitter.com/Dh11bSi9SO