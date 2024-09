Γεωργία: Διεμφυλικό μοντέλο δολοφονήθηκε αφότου πέρασε νόμος ενάντια στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Η Κεσάρια Αμπραμίντζε, πολύ γνωστό διεμφυλικό μοντέλο από τη Γεωργία, δολοφονήθηκε την Τετάρτη, μία μόλις ημέρα αφότου το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε νόμο που επιβάλλει σαρωτικούς περιορισμούς στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, η 37χρονη Κεσάρια Αμπραμίντζε δολοφονήθηκε με μαχαίρι στο διαμέρισμά της στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τιφλίδα.

Τα ΜΜΕ της Γεωργίας μεταδίδουν ότι έχει συλληφθεί ένας άνδρας ως ύποπτος για το έγκλημα.

Η Κεσάρια Αμπραμίντζε ήταν μία από τα πρώτα άτομα που δήλωσαν ανοιχτά την ταυτότητά τους.

The famous Georgian transgender woman named Kesaria Abramidze just got murdered 20 minutes ago, if this isn’t a cause for concern then I don’t know what is. I’m in shock https://t.co/uPrW1ZaATh pic.twitter.com/FOMoHezpEt

