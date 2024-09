Ιταλία: Εκκενώσεις κατοικιών λόγω πλημμυρών από την κακοκαιρία – Δύο αγνοούμενοι

Δύο άνθρωποι αγνοούνται και περίπου 1.000 απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, καθώς η κακοκαιρία «Μπόρις» έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις στη βόρεια Ιταλία, στην περιοχή Εμίλια-Ρομάνια. Η κατάσταση έχει προκαλέσει σφοδρές επικρίσεις ενάντια στην κυβέρνηση της ακροδεξιάς Τζόρτζια Μελόνι, γιατί δεν έδειξε αποφασιστικότητα στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Η κακοκαιρία «Μπόρις», που τις προηγούμενες μέρες έπληξε την κεντρική Ευρώπη, προκαλώντας 24 θανάτους και τεράστια προβλήματα στην Τσεχία, την Αυστρία, τη Γερμανία και την Πολωνία, σαρώνει πλέον τη βόρεια Ιταλία.

Δύο άνθρωποι αγνοούνται στην Τραβερσάρα, στην επαρχία της Ραβένα, όπου υπερχείλισε ο ποταμός Λαμόνε.

Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ υπάρχουν προβλήματα στις σιδηροδρομικές συνδέσεις και δρόμοι έκλεισαν από κατολισθήσεις και φερτά υλικά.

🇮🇹😱 In northern #Italy, entire streets are being flooded due to heavy rains, and people are being evacuated from rooftops.

Local media report that over 1,000 people have already been rescued in the Emilia-Romagna region.

This comes after the devastating Cyclone “Boris,” which… pic.twitter.com/35W23sWJtB

