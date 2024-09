Λίβανος: Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών τις τελευταίες ώρες

Δεκάδες ισραηλινά πλήγματα πραγματοποιούνται τις τελευταίες ώρες στον νότιο Λίβανο με πηγές να αναφέρουν ότι οι βομβαρδισμοί έχουν εντατικοποιηθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τρεις λιβανέζικες πηγές ασφαλείας που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, οι αποψινοί βομβαρδισμοί είναι από τους πιο έντονους από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Από την πλευρά του, το λιβανέζικο κανάλι Al-Mayadeen μετέδωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν διεξαγάγει επιθέσεις σε περισσότερους από 50 στόχους στον νότιο Λίβανο μόλις την τελευταία ώρα.

Οπως μεταδίδει η ισραηλινή Haaretz, Ισραηλινοί πολίτες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο ανέφεραν μεγάλες εκρήξεις. Τα τοπικά περιφερειακά συμβούλια ενημέρωσαν τους κατοίκους ότι επρόκειτο για ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα.

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό, δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν κοντά στη συνοριακή γραμμή με τον Λίβανο.

Footage showing the ongoing Israeli Airstrikes against Hezbollah Targets in Southern Lebanon, with a Majority of Strikes occurring near Communities along the Litani River. pic.twitter.com/lRtAAiUX9Y

— OSINTdefender (@sentdefender) September 19, 2024