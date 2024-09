Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφτασε στο Κίεβο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφτασε στο Κίεβο για συζητήσεις σχετικά με τη συνέχιση της υποστήριξης της Ευρώπης προς την Ουκρανία στους τομείς της ενέργειας ενόψει του χειμώνα και της άμυνας απέναντι στη Ρωσία. Επίσης, επί τάπητος αναμένεται να τεθεί και η πρόοδος σχετικά με τα δάνεια της G7.

«Η 8η επίσκεψή μου στο Κίεβο έρχεται καθώς η χειμερινή περίοδος ξεκινά σύντομα και οι ανάγκες για θέρμανση θα αυξάνονται, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές», ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν στο X.

My 8th visit to Kyiv comes as the

heating season starts soon, and Russia keeps targeting energy infrastructure.

We will help Ukraine in its brave efforts.

I come here to discuss Europe’s support.

From winter preparedness to defence, to accession and progress on the G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024