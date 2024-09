ΗΠΑ: Σερίφης στο Κεντάκι πυροβόλησε και σκότωσε δικαστή

Σερίφης σε αγροτική περιοχή της πολιτείας Κεντάκι τέθηκε υπό κράτηση χθες, Πέμπτη, αφού πυροβόλησε και σκότωσε δικαστή, όπως γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Ο Μίκι Στάινς, ο σερίφης της κομητείας Λέτσερ, 43 ετών, τέθηκε υπό κράτηση χωρίς να υπάρξει κάποιο επεισόδιο στο δικαστήριο όπου ο δικαστής Κέβιν Μάλινς, 54 ετών, έπεσε νεκρός από σφαίρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής αστυνομίας.

Η αστυνομία δεν έχει ανακαλύψει για την ώρα τα κίνητρα του Μ. Στάινς, ο οποίος κατηγορείται για τον φόνο.

«Υπάρχει υπερβολικά πολλή βία σ’ αυτόν τον κόσμο και προσεύχομαι πως θα βρούμε δρόμο προς ένα καλύτερο αύριο», σχολίασε ο κυβερνήτης του Κεντάκι Αντι Μπεσίαρ μέσω X.

Ο πολιτειακός υπουργός Δικαιοσύνης Ράσελ Κόλμαν ανέφερε πως την υπόθεση θα χειριστούν ειδικοί εισαγγελείς, θα διενεργηθεί «πλήρης έρευνα» και θα «αποδοθεί δικαιοσύνη».

Following the deadly shooting in Letcher County, our Office will collaborate with Commonwealth’s Attorney for the 27th Judicial Circuit Jackie Steele as special prosecutors in this case.

We will fully investigate and pursue justice.

