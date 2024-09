Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού

Ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές στις υποδομές του λιμανιού και σε ένα εμπορικό πλοίο υπό σημαία της Αντίγκουα στην πόλη-λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν από την επίθεση, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολεγκ Κίπερ μέσω ανάρτησής του στο Telegram.

«Θραύσματα από ένα πύραυλο Iskander-M προκάλεσαν, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ζημιές στο λιμάνι και στις υποδομές του όπως επίσης και σ’ ένα εμπορικό πλοίο υπό σημαία της Αντίγκουα», ανέφερε ο Κίπερ.

❗️ An explosion is reported in Odesa, with a column of smoke rising over the city pic.twitter.com/nkqcztCZmg

— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2024