Λίβανος: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα διοικητής της Χεζμπολάχ

Σε ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού σκοτώθηκε ο κορυφαίος διοικητής της Χεζμπολάχ, Ιμπραχίμ Ακίλ, σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας. Οπως αναφέρει μία από τις πηγές του Reuters, ο αξιωματούχος σκοτώθηκε μαζί με μέλη της επίλεκτης μονάδας «Ράντουαν» της οργάνωσης.

Ο Ακίλ ήταν διοικητής της μονάδας Ράντουαν και θεωρούνταν το νούμερο δύο της Χεζμπολάχ μετά τον θάνατο του Φουάντ Σουκρ τον περασμένο Ιούλιο, επίσης από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Βηρυτό.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε χαρακτηρίσει τον Ακίλ «τρομοκράτη» (με επικήρυξη 7 εκατομμυρίων δολαρίων) για τον φερόμενο ρόλο του στις βομβιστικές επιθέσεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό το 1983, όπου σκοτώθηκαν 63 άνθρωποι, καθώς και για τις επιθέσεις στους στρατώνες των Αμερικανών πεζοναυτών την ίδια χρονιά, όπου σκοτώθηκαν 241 Αμερικανοί. Στη δεκαετία του 1980 ήταν μέλος της Ισλαμικής Τζιχάντ, της οργάνωσης που ανέλαβε την ευθύνη για τις δύο επιθέσεις του 1983.

Γνωστός και ως Ταχσίν, ο Ακίλ φέρεται επίσης να διηύθυνε την αρπαγή Αμερικανών και Γερμανών ομήρων στον Λίβανο τη δεκαετία του 1980.

