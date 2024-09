Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ – «Οι πράξεις μας μιλάνε από μόνες τους»

Σε κλιμάκωση των επιθέσεων κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο προχωρά το Ισραήλ, μετά και τον θάνατο του υψηλόβαθμου στελέχους της λιβανέζικης οργάνωσης, Ιμπραχίμ Ακίλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέδωσε μια σύντομη δήλωση, σημειώνοντας ότι «οι στόχοι του Ισραήλ είναι ξεκάθαροι και οι ενέργειές του μιλούν από μόνες τους».

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιόαβ Γκαλάντ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα τα παρατήσει μετά τη δολοφονία ανώτερων διοικητών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. «Η αλληλουχία των ενεργειών στη νέα φάση θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος μας: η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων του Bορρά στα σπίτια τους», ανέφερε σε δήλωσή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Από την ισραηλινή επίθεση της Παρασκευής σε προάστιο της Βηρυτού, πέραν από τον Ιμπραχίμ Ακίλ, σκοτώθηκαν 10 ακόμη αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε: «Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας εξαπέλυσαν ένα στοχευμένο πλήγμα στη Βηρυτό, εξοντώνοντας τον Ιμπραχίμ Ακίλ, επικεφαλής της μονάδας επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, διοικητή της μονάδας Ραντουάν». Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει περιφερειακή κλιμάκωση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, συνολικά από την επίθεση στη Βηρυτό έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι, ενώ ο αριθμός των τραυματιών υπολογίζεται στους 66.

Πρόκειται για την τρίτη φορά εφέτος που η Βηρυτός γίνεται στόχος ισραηλινών πληγμάτων.

Είχαν προηγηθεί οι επιθέσεις κατά του Σάλεχ αλ-Αρούρι της Χαμάς τον περασμένο Ιανουάριο και του Φουάντ Σουκρ της Χεζμπολάχ τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Ακίλ ήταν διοικητής της μονάδας Ράντουαν και θεωρούνταν το νούμερο δύο της Χεζμπολάχ μετά τον θάνατο του Φουάντ Σουκρ τον περασμένο Ιούλιο, επίσης από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Βηρυτό.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε χαρακτηρίσει τον Ακίλ «τρομοκράτη» (με επικήρυξη 7 εκατομμυρίων δολαρίων) για τον φερόμενο ρόλο του στις βομβιστικές επιθέσεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό το 1983, οπότε σκοτώθηκαν 63 άνθρωποι, καθώς και για τις επιθέσεις στους στρατώνες των Αμερικανών πεζοναυτών την ίδια χρονιά, όπου σκοτώθηκαν 241 Αμερικανοί.

Στη δεκαετία του 1980 ήταν μέλος της Ισλαμικής Τζιχάντ, της οργάνωσης που ανέλαβε την ευθύνη για τις δύο επιθέσεις του 1983.

Γνωστός και ως Ταχσίν, ο Ακίλ φέρεται επίσης να διηύθυνε την αρπαγή Αμερικανών και Γερμανών ομήρων στον Λίβανο τη δεκαετία του 1980.

Γεννημένος σε ένα χωριό στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου κάπου γύρω στο 1960, ο Ακίλ είχε ενταχθεί στο άλλο μεγάλο σιιτικό πολιτικό κίνημα του Λιβάνου, το Αμάλ, πριν μεταπηδήσει στη Χεζμπολάχ ως ιδρυτικό μέλος, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέταξαν ως «ειδικά προσδιορισμένο παγκόσμιο τρομοκράτη» το 2019.

Αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς των στρατώνων των πεζοναυτών των ΗΠΑ και σε άλλες επιθέσεις κατά των δυτικών συμφερόντων στον Λίβανο τη δεκαετία του 1980, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα είπε σε συνέντευξή του το 2022 σε αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι πραγματοποιήθηκαν από μικρές ομάδες που δεν συνδέονται με τη Χεζμπολάχ.

Η ομάδα του Ακίλ που ίδρυσε τους εκτελεστικούς βραχίονες της Χεζμπολάχ βοήθησε να μετατραπεί από μια σκιώδη πολιτοφυλακή στην πιο ισχυρή στρατιωτική και πολιτική οργάνωση του Λιβάνου, απωθώντας το Ισραήλ από την κατοχή του Νότου το 2000 και πολεμώντας ξανά το 2006.

The Israeli strike in Beirut’s Dahiyeh suburb targeted a senior Hezbollah figure, The Times of Israel reported citing sources

The media, suggesting that the target of the Israeli attack on Beirut was Ibrahim Aqil, a member of Hezbollah’s top military leadership.

The U.S. had… pic.twitter.com/2cT7V0KXi2

— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2024