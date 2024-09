Ξεκίνησε από μαθητευόμενος, έγινε CEO – Ενα σπάνιο success story

Ο νέος CEΟ της Nike είναι ένα γνώριμο πρόσωπο μέσα στην εταιρεία. Ο Elliott Hill ξεκίνησε το 1988 σαν μαθητευόμενος στο τμήμα πωλήσεων και στα επόμενα 32 χρόνια πέρασε από 19 θέσεις και αναρριχήθηκε στην ιεραρχία, φτάνοντας να γίνει επικεφαλής όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων του ομίλου, πριν να αποφασίσει να βγει στη σύνταξη.

Τώρα, αυτός ο βετεράνος της Nike επιστρέφει στην εταιρεία που όπως λέει αποτελεί «βασικό κομμάτι» της ταυτότητάς του, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της αναβίωσης ενός brand που πασχίζει να ακολουθήσει τον σκληρό ανταγωνισμό στην αγορά των αθλητικών ειδών.

Όπως ανακοίνωσε η Nike, ο Hill θα αναλάβει διευθύνων σύμβουλος στις 14 Οκτωβρίου, διαδεχόμενος τον John Donahoe, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι της εταιρείας από το 2020.

Επί των ημερών του, ο Donahoe επιχείρησε να ενισχύσει τη διαδικτυακή παρουσία της Nike και εστίασε στο κανάλι των απευθείας πωλήσεων προς τους καταναλωτές.

Αρχικά, η στρατηγική αυτή βοήθησε την εταιρεία να αξιοποιήσει την αυξημένη ζήτηση για athleisure προϊόντα μετά την πανδημία, με αποτέλεσμα η Nike να σπάσει το φράγμα των 50 δισ. δολαρίων με τις ετήσιες πωλήσεις της το οικονομικό 2023, για πρώτη φορά.

Ωστόσο, έκτοτε, οι πωλήσεις δέχθηκαν πιέσεις και η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε, καθώς οι πιεσμένοι από τον πληθωρισμό πελάτες μείωσαν τις δαπάνες τους για μη αναγκαία είδη, την ώρα που η ανάκαμψη στην αναπτυσσόμενη αγορά της Κίνας αποδεικνύεται πιο αργή από ό,τι αναμενόταν.

Η έλλειψη καινοτόμων και ελκυστικών προϊόντων Nike έχει επίσης λειτουργήσει ανασταλτικά για τη ζήτηση, την ώρα που οι αντίπαλες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των On και Hoka, προσελκύουν πελάτες με τα πιο μοντέρνα προϊόντα τους.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η αλλαγή CEO και η ανάθεση του ρόλου σε ένα πρόσωπο με βαθιά γνώση της Nike, αποσπά θετικά σχόλια από την αγορά. Ο διορισμός του Hill «δίνει ένα θετικό μήνυμα επειδή είναι κάποιος που γνωρίζει το brand και γνωρίζει πολύ καλά την εταιρεία», σημειώνει η Jessica Ramírez, αναλύτρια της Jane Hali & Associates.

Nike’s new CEO may have the best LinkedIn profile ever — 32 years with the same company, from intern to CEO! pic.twitter.com/jC431SCnW6

— Joe Pompliano (@JoePompliano) September 20, 2024