Πέθανε ο Αμερικανός συγγραφέας Νέλσον ΝτεΜίλ

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας μυθιστορημάτων, Νέλσον ΝτεΜίλ, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Σε δήλωσή της, η οικογένειά του ανέφερε πως «ο Νέλσον έδωσε γενναία μάχη 9 μηνών με τον καρκίνο του οισοφάγου». «Αντιμετώπισε αυτή τη δοκιμασία με θάρρος, χάρη και χιούμορ. Θρηνούμε, αλλά επίσης γιορτάζουμε για την υπέροχη ζωή του και τη διαρκή κληρονομιά του ως πατέρας, φίλος και παραμυθάς», προστίθεται στη δήλωση της οικογένειας.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1943, ο ΝτεΜίλ είναι ο συγγραφέας 23 βιβλίων, εκ των οποίων δύοσυνέγραψε με τον γιο του, Αλεξ. Η πρώτη επιτυχία του ήρθε με το «By the Rivers of Babylon» (1978) και ακολούθησαν τα «Cathedral», «The Talbot Odyssey», «Word of Honor», «The Charm School», «Χρυσή Ακτή», «Η Κόρη του Στρατηγού», «Σπένσερβιλ», «Πλαμ Αιλαντ» και «Το Κυνήγι του Λιονταριού». Σύμφωνα με το CBS News, 17 από τα βιβλία του έγιναν μπεστ σέλερ.

Σημειώνεται πως ο εκλιπών αφήνει πίσω τα τρία του παιδιά, Λόρεν, Αλεξ και Τζέιμς.