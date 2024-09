Ρωσία: Εκκενώσεις στο Κρασνοντάρ μετά από επίθεση με drones

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, έπειτα από επίθεση με ουκρανικά drones, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις τοπικές Αρχές να προχωρούν στην «προσωρινή» εκκένωση περισσότερων από 1.000 κατοίκους από την περιοχή.

Πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκαν επίσης στην περιφέρεια Τβερ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, σύμφωνα με τις περιφερειακές Αρχές.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από ανεξάρτητα ρωσικά ΜΜΕ καταγράφονται ισχυρές εκρήξεις και σύννεφα καπνού.

Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα και η πτώση των συντριμμιών «προκάλεσε» πυρκαγιά στην περιοχή Τιχαρέτσκι, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Βενιαμίν Κοντρατίεφ, ο οποίος κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οπως δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η «κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε για την οργάνωση της αρωγής προς τον πληθυσμό και την ταχεία διευθέτηση όλων των θεμάτων που συνδέονται με το περιστατικό».

BREAKING:

Several large Russian weapons depots destroyed in Ukrainian drone swarm strikes a few hours ago.

This video shows the weapons depot storing North Korean artillery shells exploding in Tikhoretsk, in the Krasnodar region nearly 500 km from the frontlines. pic.twitter.com/Kzsdsua7iT

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 21, 2024