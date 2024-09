Χεζμπολάχ: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» με το Ισραήλ – Μπαράζ επιθέσων με ρουκέτες

Σε νέα φάση έχει εισέλθει η μάχη μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ μετά την κλιμάκωση των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον αναπληρωτή γραμματέα της φιλοϊρανικής οργάνωσης του Λιλβάνου, Ναΐμ Κασέμ. Μιλώντας κατά τη διάρκεια της κηδείας του ανώτερου διοικητή της Χεζμπολάχ, Ιμπραχίμ Ακίλ, ο Κασσέμ έκανε λόγο για μια «ανοικτή μάχη ξεκαθαρίσματος» λογαριασμών.

Παράλληλα, η Χαμάς χαιρέτισε «τη γενναιότητα» της Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ, παρά τα πλήγματα που έχει καταφέρει ο ισραηλινός στρατός στη λιβανική οργάνωση. «Η Χαμάς χαιρετίζει τους μαχητές της αντίστασης στον Λίβανο για τη μάχη και το θάρρος τους μπροστά στη σιωνιστική πολεμική μηχανή και για την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να πολεμούν για να στηρίξουν τον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα και τη Δυτική Οχθη», επισημαίνει η παλαιστινιακή οργάνωση.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, εκτιμά ότι η Χεζμπολάχ τελεί υπό όλο και αυξανόμενη πίεση από τη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ. Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Γκάλαντ είπε ότι η Χεζμπολάχ νιώθει τώρα σαν να την καταδιώκουν. Πρόσθεσε επίσης ότι οι επιθέσεις του Ισράηλ θα συνεχιστούν εωσότου η χώρα μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι των πόλεων στο βόρειο Ισραήλ θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Τόνισε ότι αυτός είναι ο στόχος και η αποστολή και το Ισραήλ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να το επιτύχει αυτό.

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της Κυριακής, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες κατά της αεροπορικής βάσης Ραμάτ Νταβίντ, κοντά στη Χάιφα, αλλά και κατά βιομηχανικής εγκατάστασης που παράγει στρατιωτικούς εξοπλισμούς, ως απάντηση «στις επαναλαμβανόμενες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο».

The Israeli town, also known as ‘the Arab capital of Israel,’ has a population that is around 70% Muslim and 30% Christian. pic.twitter.com/OiJSuOq6BO

Nazareth, the hometown of Jesus, is under attack by Hezbollah.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, για πρώτη φορά μετά την 7η Οκτωβρίου και τις επιθέσεις της Χαμάς που οδήγησαν στην ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η Χεζμπολάχ επιτίθεται τόσο βαθιά σε ισραηλινό έδαφος, σε ακτίνα περίπου 50 χλμ. από τα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου.

Από την πλευρά του, ο στρατός του Ισραήλ έκανε λόγο για επίθεση με πάνω από 100 ρουκέτες, 85 περίπου στις 6:30 τα ξημερώματα και γύρω στις 20 μιάμιση ώρα νωρίτερα. Κάποιες εξ αυτών αναχαιτίστηκαν.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ένας έφηβος σκοτώθηκε όταν συγκρούστηκε με το όχημά του καθώς ηχούσαν οι σειρήνες, ενώ τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις.

Μια στρατιωτική «κλιμάκωση» δεν είναι προς «το συμφέρον» του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι.

«Δεν πιστεύουμε ότι η στρατιωτική κλιμάκωση αυτής της σύρραξης είναι προς το συμφέρον τους», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

🚨🇮🇱 BREAKING: Multiple explosions have been reported from southeast Haifa to Marj Ibn Amer, north of #Jenin. Reports indicate multiple missiles have made impact in those areas.

Multiple impacts in Nasira and near the IDF’s “Ramat David” airbase were recorded pic.twitter.com/4J1edeHRb8

— MExclusive (@middleastexc) September 21, 2024