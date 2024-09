Απήχθη στα έξι του ενώ έπαιζε με τον αδελφό του – Βρέθηκε ζωντανός εβδομήντα χρόνια μετά

Απήχθη το 1951, σε ηλικία έξι ετών, ενώ έπαιζε σε ένα πάρκο της Καλιφόρνιας. Σήμερα, επτά δεκαετίες μετά, βρέθηκε ζωντανός, πατέρας και παππούς πια, χάρη στη βοήθεια ενός διαδικτυακού τεστ με γενεαλογικά αρχεία, παλιές φωτογραφίες και αποκόμματα εφημερίδων.

Σύμφωνα με Μέσο του δημοσιογραφικού ομίλου Bay Area News Group, η ανιψιά του Λουίς Αρμάντο Αλμπίνο στο Οκλαντ, με τη συνδρομή της αστυνομίας, του FBI και του υπουργείου Δικαιοσύνης, εντόπισε τον Ιούνιο τον θείο της, που ζει στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ.

Ο Αλμπίνο, πατέρας και παππούς πια, είναι συνταξιούχος πυροσβέστης και βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών που υπηρέτησε στο Βιετνάμ.

Στις 21 Φεβρουαρίου του 1951, μία γυναίκα παρέσυρε τον τότε εξάχρονο Αλμπίνο, που έπαιζε με τον αδερφό του στο πάρκο, υποσχόμενη στα ισπανικά πως θα του αγοράσει καραμέλες.

Η γυναίκα απήγαγε τον μικρό με καταγωγή το Πουέρτο Ρίκο και μαζί ταξίδεψαν στην Ανατολική Ακτή, όπου μαζί με τον σύζυγό της τον μεγάλωσαν σαν δικό τους παιδί.

Για πάνω από 70 χρόνια, ο Αλμπίνο παρέμενε αγνοούμενος. Η μητέρα του, που πέθανε το 2015, δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει πως ο γιος της ήταν ζωντανός. Σύμφωνα με την 63χρονη ανιψιά του Αλίδα Αλεκίν, ο Αλμπίνο ζούσε στις καρδιές της οικογένειάς του και στις φωτογραφίες που κοσμούσαν πάντα τα σπίτια τους.

Η αστυνομία του Οκλαντ αναγνώρισε ότι οι προσπάθειες της Αλεκίν «έπαιξαν ζωτικό ρόλο στον εντοπισμό του θείου της» και πως «το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας είναι αυτό που επιδιώκαμε».

Σε συνέντευξή της στον δημοσιογραφικό όμιλο, η Αλεκίν είπε πως ο θείος της την αγκάλιασε, τη φίλησε και της είπε: «Σε ευχαριστώ που με βρήκες».

Δημοσιεύματα της Oakland Tribune της εποχής ανέφεραν ότι η αστυνομία, στρατιώτες από μια τοπική στρατιωτική βάση, η ακτοφυλακή, εθελοντές και αξιωματούχοι της πόλης συμμετείχαν στη μαζική έρευνα για τον εντοπισμό του αγνοούμενου αγοριού. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Αρχές είχαν σαρώσει τον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο και άλλες υδάτινες οδούς. Ο αδελφός του, Ρότζερ Αλμπίνο, ανακρίθηκε αρκετές φορές από την αστυνομία, επιμένοντας στην ίδια εκδοχή: Πως μία γυναίκα με μπαντάνα στο κεφάλι είχε πάρει τον αδελφό του.

Η πρώτη υπόνοια πως ο θείος της ήταν ζωντανός ήρθε το 2020, όταν, «για πλάκα», σύμφωνα με την Αλεκίν, έκανε ένα online τεστ DNA το οποίο έδειξε γενετική ταυτοποίηση 22% με έναν «άγνωστο» άνδρα – που αποδείχθηκε ότι ήταν ο θείος της. Μια περαιτέρω αναζήτηση εκείνη την εποχή δεν απέφερε καρπούς.

Στις αρχές του 2024, η Αλεκίν και οι κόρες της άρχισαν να ψάχνουν ξανά. Σε μία επίσκεψή του στη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Οκλαντ, ενώ κοίταζε μικροφίλμ με άρθρα της Tribune, βρήκε και ένα που με τη φωτογραφία του Λουίς και του Ρότζερ, κάτι που την έπεισε ότι βρισκόταν στον σωστό δρόμο. Την ίδια ημέρα πήγε στην αστυνομία του Οκλαντ.

Οι αστυνομικοί αναγνώρισαν πως το στοιχείο του DNA ήταν ουσιαστικό, ανοίγοντας ξανά την υπόθεση. Εντόπισαν τον Λουίς στην ανατολική ακτή (δεν διευκρινίζεται σε ποια πόλη), ο οποίος τούς παρέσχε δείγμα DNA, όπως και η αδελφή του – η μαμά της Αλεκίν.

Στις 20 Ιουνίου, οι ερευνητές πήγαν στο σπίτι της μητέρας της και γνωστοποίησαν σε μάνα και κόρη πως ο αδελφός και θείος τους είχε βρεθεί.

«Με το που έφυγαν οι ερευνητές, αρχίσαμε να κλαίμε. Αρπαξα τα χέρια της μητέρας μου και της είπα: “Τον βρήκαμε”. Ημουν εκστασιασμένη», θυμάται η Αλεκίν.

Στις 24 Ιουνίου, με τη βοήθεια του FBI, ο Λούις ταξίδεψε στο Οκλαντ με μέλη της οικογένειάς του και συναντήθηκε με την Αλεκίν, τη μητέρα της (αδελφή του) και άλλους συγγενείς. Την επόμενη ημέρα η Αλεκίν πήγε τη μητέρα της και τον θείο της στο σπίτι του Ρότζερ, του αδελφού που ήταν μαζί του στο πάρκο κατά την εξαφάνισή του.

