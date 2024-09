Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων στον νότιο Λίβανο – Αναφορές για νεκρό και τραυματίες

Το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο σήμερα Δευτέρα εξαπολύοντας κύματα επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ. Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο «βαθαίνουν», ενώ ζήτησε από τους Ισραηλινούς πολίτες ψυχραιμία.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει τους πολίτες του Λιβάνου να εκκενώσουν χωριά κοντά στα σύνορα, προειδοποιώντας για νέα χτυπήματα εναντίον της Χεζμπολάχ.

🇮🇱✈️💥 Israel Strikes Over 120 Hezbollah Targets in Lebanon

⚠️💥⚡Israeli fighter jets have launched extensive strikes across Lebanon, targeting more than 120 sites linked to Hezbollah, including underground facilities.

