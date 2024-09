ΗΠΑ: Ερχονται «μάχες» στη Γερουσία για την τιμή του Ozempic

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς κατηγορεί τη Novo Nordisk, κατασκευάστρια των φαρμάκων Ozempic και Wegovy, ότι με τις τιμές της «γδύνει» τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ο Λαρς Φρούεργκαρντ Γιόργκενσεν, διευθύνων σύμβουλος της δανέζικης φαρμακοβιομηχανίας Novo Nordisk, ετοιμάζεται να «συγκρουστεί» με τον Αμερικανό γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς για την -αδικαιολόγητα υψηλή σύμφωνα με τον Σάντερς- τιμή των φαρμάκων που πουλά η εταιρεία του στις ΗΠΑ.

Ο Γιόργκενσεν είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί ενώπιον της αρμόδιας για την υγεία Επιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας την Τρίτη, για να απαντήσει στις ερωτήσεις που θα του θέσουν οι γερουσιαστές.

Ο Μπέρνι Σάντερς (AP Photo/Mariam Zuhaib)

Ο Μπέρνι Σάντερς, ως πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής (Senate committee on health, education, labour and pensions), είπε στους Financial Times ότι πρόκειται να θέσει στον Δανό επιχειρηματία το θέμα των τιμών. Σύμφωνα με όσα διαμηνύει ο Σάντερς, η Novo Nordisk «πρέπει να σταματήσει να κλέβει τον αμερικανικό λαό», διότι η χονδρική τιμή των Ozempic και Wegovy, φαρμάκων που έχουν γίνει ανάρπαστα τα τελευταία χρόνια καθώς χρησιμοποιούνται όχι μόνο για τον διαβήτη αλλά και με στόχο την απώλεια βάρους, είναι έως και 15 φορές υψηλότερη στις ΗΠΑ από ό,τι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως καταγγέλλεται.

«Κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμά τους να έχουν κέρδος, αλλά αυτό που αμφισβητούμε είναι την υπερβολική απληστία», δηλώνει από την πλευρά του ο Σάντερς, υπογραμμίζοντας ότι οι υψηλές τιμές συσσωρεύουν οικονομικά βάρη που υπάρχει κίνδυνος ακόμη και «να χρεοκοπήσουν το Medicare (σ.σ. το ομοσπονδιακό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας των ΗΠΑ)».

Σημειώνεται ότι η διοίκηση Μπάιντεν έχει ήδη επιβάλει πλαφόν στις τιμές συγκεκριμένων φαρμάκων, ενώ παράλληλα συνεχίζει τους ελέγχους τιμών.

Με πληροφορίες από FT