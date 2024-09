«Αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου» – Η δίκη που συγκλόνισε τη Νέα Ζηλανδία

Ο Φίλιπ Πόλκινγκχορν διήνυε την έβδομη δεκαετία της ζωής του φαινομενικά ως ένας ευτυχισμένος σύζυγος, πετυχημένος οφθαλμίατρος και κάτοικος ενός πλούσιου προαστίου στο Ωκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, μέχρι την ημέρα που η σύζυγός του βρέθηκε νεκρή στο σπίτι τους το 2021.

Εκτοτε, ο Πόλκινγκχορν βρέθηκε να κατηγορείται για τη δολοφονία της, ήρθε στο φως της δημοσιότητας η εξάρτησή του από μεθαμφεταμίνη καθώς και οι εξωσυζυγικές του σχέσεις, μέχρι που χτες Δευτέρα οι ένορκοι έβγαλαν την ετυμηγορία: «αθώος».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 71χρονος γιατρός στραγγάλισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια σκηνοθέτησε το θάνατό της ώστε να τον κάνει να φανεί σαν αυτοκτονία. Η υπεράσπιση του Πόλκινγκχορν υποστήριζε όλο αυτό το διάστημα ότι η σύζυγος του, Πολίν Χάνα, αυτοκτόνησε έπειτα από σκληρή και πολύχρονη μάχη που έδινε με την κατάθλιψη.

Οπως παρατηρεί ο Guardian, σε εκτενές ρεπορτάζ του για το θέμα, στη Νέα Ζηλανδία οι δίκες που αφορούν υποθέσεις ανθρωποκτονίας απασχολούν συχνά τη δημοσιότητα, όμως η εν λόγω περίπτωση καθήλωσε μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης. Ζωντανές εκπομπές, άρθρα σε μπλογκ και πόντκαστ κατέκλυσαν το διαδίκτυο, την ώρα που πολίτες συνωστίζονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου για να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία.

Ολα ξεκίνησαν το πρωί της 5ης Απριλίου 2021 όταν ο Πόλκινγκχορν τηλεφώνησε στην αστυνομία για να αναφέρει ότι είχε εντοπίσει τη σύζυγό του απαγχονισμένη στο σπίτι του ζευγαριού σε πλούσιο προάστιο του Ωκλαντ.

Χρειάστηκε να περάσει μόλις μια ώρα ώστε οι αστυνομικοί να θεωρήσουν τον θάνατο της γυναίκας ύποπτο, ενώ έπειτα από 16 μήνες ερευνών τελικώς απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του συζύγου.

Κατά την έναρξη της δίκης, η δημόσια κατήγορος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο γιατρός ζούσε μια «διπλή ζωή» που όσο περνούσε ο καιρός «ήταν δύσκολο να κρύβει από τη σύζυγό του». Επιπλέον, κατά το κατηγορητήριο, ο Πόλκινγκχορν ήταν χρήστης ναρκωτικών, άπιστος και αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. «Σκηνοθέτησε τον θάνατο της ώστε να μοιάζει μα αυτοκτονία, ακούγεται σοκαριστικό, βγαλμένο από τη λογοτεχνία», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημόσια κατήγορος.

Ο γιατρός παραδέχτηκε από την αρχή ότι πράγματι υπήρξε χρήστης ναρκωτικών, με την υπεράσπιση να επισημαίνει πως έκανε χρήση μόνο για ψυχαγωγικούς λόγους, σε αντίθεση με την πλευρά των κατηγόρων που υποστήριζε ότι ήταν «βαρύς χρήστης» με συνέπεια, μάλιστα, τα ναρκωτικά να επιδρούν και στη συμπεριφορά του.

Επιπλέον, έρευνα που διενεργήθηκε στο τηλέφωνο του Πόλκινγκχορν αποκάλυψε ότι, τις ημέρες μετά το θάνατο της Χάνα, ο γιατρός αναζήτησε τη φράση «οίδημα ποδιών μετά από στραγγαλισμό» χρησιμοποιώντας ένα ιδιωτικό πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ενώ επίσης έψαξε και τρόπους ώστε να διαγράψει τον αποθηκευτικό χώρο του iCloud.

Philip Polkinghorne spoke briefly to media after he was found not guilty of murdering his wife, Pauline Hanna 👇 https://t.co/IHS8TsCuHu

— 1News (@1NewsNZ) September 23, 2024