Eπίθεση της Χεζμπολάχ σε εργοστάσιο εκρηκτικών του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στόχους του Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων σε εργοστάσιο εκρηκτικών, το οποίο φέρεται να βρίσκεται 60 χλμ. μακριά από τα σύνορα της χώρας με τον Λίβανο, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, που πρόσκειται στην οργάνωση.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η επίθεση διεξήχθη με πυραύλους «Fadi 2» της Χεζμπολάχ.

Hezbollah Fadi-2 missiles hit the Megiddo Military airfield west of Afula for the third time as well as striking a bomb making facility in the Zakhron area, South of Tel Aviv and 60km from Lebanon’s border with direct hits.

Around the clock, thr Lebanese resistance is hitting…

