Ολονύχτιες επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

«Δεκάδες» θέσεις της Χεζμπολάχ σε αρκετές περιοχές στον νότιο Λίβανο στόχευσε ο ισραηλινός στρατός στη διάρκεια της νύχτας, όπως γνωστοποίησε σήμερα Τρίτη το πρωί, την επομένη των σφοδρών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων.

Το Ισραήλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκτιμά ότι έπληξε κτίρια όπου η οργάνωση αποθηκεύει όπλα, κάνοντας λόγο για «δευτερεύουσες εκρήξεις».

Εντωμεταξύ, κατά τη διάρκεια της νύχτας επίσης, σειρήνες που προειδοποιούσαν για εκτόξευση ρουκετών της Χεζμπολάχ ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ.

Η οργάνωση που εδρεύει στον Λίβανο ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες στοχεύοντας ισραηλινές στρατιωτικές τοποθεσίες κοντά στο λιμάνι της Χάιφα, καθώς και δύο στρατιωτικές βάσεις σε αντίποινα για τις χθεσινές πολύνεκρες επιθέσεις.

Επιπλέον, φέρεται να επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στόχους του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων, εργοστάσιο εκρηκτικών, το οποίο βρίσκεται 60 χλμ μακριά από τα σύνορα της χώρας με τον Λίβανο, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, που πρόσκειται στην οργάνωση.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η επίθεση διεξήχθη με χρήση πυραύλων «Fadi 2» της Χεζμπολάχ.

Hezbollah Fadi-2 missiles hit the Megiddo Military airfield west of Afula for the third time as well as striking a bomb making facility in the Zakhron area, South of Tel Aviv and 60km from Lebanon’s border with direct hits.

