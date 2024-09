Μεξικό: Δύο νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα «Τζον» από τις ακτές του Ειρηνικού

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς ο τυφώνας «Τζον» έφτασε στις ακτές του Μεξικού στον Ειρηνικό. Οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τις στέγες των λαμαρινένιων σπιτιών στην περιοχή, καταγράφηκαν κατολισθήσεις και ξεριζώθηκαν δεκάδες δέντρα.

Ο «Τζον» που ενισχύθηκε η ισχύς του μέσα σε λίγες ώρες έπληξε τις ακτές του Μεξικού με ανέμους που πνέουν με ταχύτητες έως 130 χιλιόμετρα την ώρα. Αναμένεται να υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα αφού μετακινηθεί στην ενδοχώρα.

Σύμφωνα με την Εβελιν Σαλγκάδο, κυβερνήτρια της παράκτιας πολιτείας Γκερέρο, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν η καταιγίδα προκάλεσε κατολίσθηση λάσπης που «έπνιξε» το σπίτι τους στο βουνό Τλακοτσιστλαουάκα.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι ο αργός ρυθμός με τον οποίο κινείται η καταιγίδα και οι έντονες βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυνητικά καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης σε αρκετές πολιτείες του Μεξικού.

Ο πρόεδρος του Μεξικού, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, με ανάρτησή του στο Χ κάλεσε τους πολίτες να προφυλαχθούν: «Αναζητήστε ψηλότερα σημεία για να πάτε, προστατέψτε τον εαυτό σας και μην ξεχνάτε ότι η ζωή είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Τα υλικά πράγματα μπορούν να αντικατασταθούν. Είμαστε εδώ».

Ο δήμαρχος της Μαρκελία, Λινσέρ Κασιάνο Κλεμέντε, είπε ότι πολλά σπίτια, κυρίως αυτά που είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα, έχουν μείνει χωρίς στέγη. Στην πόλη προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, αλλά έχει κοπεί η ηλεκτροδότηση σε 60.000 ανθρώπους και έχουν κλείσει μεγάλες οδικές αρτηρίες από πεσμένα δέντρα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπήρξε αιφνιδιασμός από την απότομη αύξηση της ισχύος των ανέμων, γεγονός που ο επικεφαλής μετεωρολόγος της AccuWeather, Ματ Μπενζ, απέδωσε στην αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών, που λειτουργεί σαν «καύσιμο» για τους τυφώνες.

«Πρόκειται για καταιγίδες που δεν έχουμε ξαναζήσει», είπε. «Τέτοια φαινόμενα είναι πιο συχνά στη σύγχρονη εποχή σε αντίθεση με το παρελθόν. Αυτό μας λέει λοιπόν ότι κάτι συμβαίνει εκεί».

