Βρετανός ΥΠΕΞ σε Πούτιν: Είσαι το αφεντικό ενός «κράτους μαφίας»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας κατηγόρησε ευθέως τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι διοικεί ένα «κράτος μαφίας» και τον παρομοίασε με ιδιοκτήτη σκλάβων στο πλαίσιο ομιλίας του στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Ντέιβιντ Λάμι έβαλε στο στόχαστρο τον Ρώσο πρόεδρο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στη Νέα Υόρκη, λέγοντας στον εκπρόσωπο της Ρωσίας: «Ξέρουμε ποιος είσαι».

Επικαλέστηκε το παρελθόν της δουλείας για να βάλει στο στόχαστρο τη συμπεριφορά του Πούτιν στην εισβολή στην Ουκρανία και κατηγόρησε τη ρωσική κυβέρνηση ότι «καταστρατηγεί το διεθνές δίκαιο», ενώ ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται τον «Παγκόσμιο Νότο».

«Η εισβολή είναι προς το δικό σας συμφέρον», είπε και πρόσθεσε: «Μόνο τα δικά σας. Για να επεκτείνετε το μαφιόζικο κράτος σας σε μια μαφιόζικη αυτοκρατορία. Μια αυτοκρατορία που βασίζεται στη διαφθορά».

«Κύριε Πρόεδρε, μιλάω όχι μόνο ως Βρετανός, ως Λονδρέζος και ως υπουργός Εξωτερικών. Αλλά λέω στον Ρώσο αντιπρόσωπο, ότι στέκομαι εδώ και ως ένας μαύρος άνθρωπος, του οποίου οι πρόγονοι μεταφέρθηκαν αλυσοδεμένοι από την Αφρική, με την κάννη ενός όπλου για να γίνουν σκλάβοι, του οποίου οι πρόγονοι ξεσηκώθηκαν και πολέμησαν σε μια μεγάλη εξέγερση των σκλαβωμένων. Ιμπεριαλισμός: τον καταλαβαίνω όταν τον βλέπω. Και θα τον αποκαλέσω ως αυτό που είναι», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, επιτέθηκε κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας προς τον στον Ρώσο πρέσβη στον ΟΗΕ: «Μπορείς να εξαπατήσεις τον εαυτό σου. Ο ισχυρότερος άντρας στη χώρα σας μπορεί να κρυφτεί πίσω από έφηβες που έχει απαγάγει. Αλλά δεν μπορείς να ξεγελάσεις τον κόσμο».

Wow. Germany‘s Foreign Minister Annalena Baerbock just attacked the Russian Ambassador + President Putin directly at the UN Security Council. “You can fool yourself: The strongest man of your country can hide behind teenager girls who he kidnapped. But you cannot fool the world” pic.twitter.com/qy9zfOoacx

— Bastian Brauns (@BastianBrauns) September 24, 2024