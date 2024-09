Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα καλεί την Ε.Ε. να παράσχει ιατρική υποστήριξη σε Λιβανέζους πολίτες

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου, Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ, είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου της Γενικής Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών του είπε ότι η Ελλάδα θα καλέσει την Ευρωπαϊκή Ενωση να παράσχει ιατρική περίθαλψη σε τραυματίες Λιβανέζους πολίτες.

Στην ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με τη συνάντηση, τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, και τις εξελίξεις με την κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, αναφέρεται επίσης ότι «είναι απολύτως απαραίτητο να σταματήσει ο φαύλος κύκλος της βίας και της αντιπαράθεσης».

Και προστίθεται ότι η Ελλάδα θα προσπαθήσει να πείσει την Ε.Ε. να παράσχει «ιατρική βοήθεια σε κεντρικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε Λιβανέζους πολίτες που έχουν τραυματιστεί και χρειάζονται θεραπεία».

Επίσης διαβεβαίωσε τον Λιβανέζο ομόλογό του ότι η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θητεία 2025-2026, θα εργαστεί για την προώθηση της ειρήνης μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

