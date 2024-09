O Μασκ διαψεύδει τη «ρομαντική σχέση» με την Τζόρτζια Μελόνι

Φήμες που τον ήθελαν να έχει «ρομαντική σχέση» με την Τζόρτζια Μελόνι, διέψευσε την Τετάρτη ο Ελον Μασκ, στον απόηχο εναγκαλισμών τους, σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια της οποίας ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος αποκάλεσε «όμορφη» την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Απαντώντας σε χρήστη του X, ο οποίος ανήρτησε φωτογραφία από την εκδήλωση στην οποία Μασκ και Μελόνι κοιτάζονται μεταξύ τους, ο ιδρυτής της Tesla έγραψε: «Ημουν εκεί με τη μαμά μου. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρομαντική σχέση με την πρωθυπουργό Μελόνι».

I was there with my Mom.

There is no romantic relationship whatsoever with PM Meloni.

— Elon Musk (@elonmusk) September 24, 2024